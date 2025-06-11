Aydın’ın Söke ilçesinde yapılan yol kontrolünde 312 araç ve 354 şahsın sorgusu yapıldı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca Söke ilçesinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik Asayiş Timleri, JASAT, Motorlu Asayiş ve Trafik Timleri ile Ortaklar-Söke D525 Karayolu Tekin Mahallesi’nde Yol Kontrol Noktası’nda icra edilen Şok Kontrol ve denetim faaliyetinde, 312 araç sorgulanmıştır, 354 şahsın sorgusu yapıldı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerin devam edeceği öğrenildi.