Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Aydın kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinde kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. Turizmin incisi Kuşadası’nda gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşlardan da tam not aldı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hayata geçirilen çevre ve peyzaj düzenlemeleri hızla tamamlandı. Ekipler, sürücüler ile yayaların mal ve can güvenliği için budama çalışması gerçekleştirdi. Cadde ve bulvarlarda çırpma, trimör, bakım ve temizlik faaliyetleri gerçekleştirildi. Davutlar ve Güzelçamlı, Büyükşehir Belediyesi’nin fidanlıklarında yetiştirilen mevsimlik çiçekler ile renklendi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, cadde ve bulvarlar ile otobüs duraklarında detaylı çevre bakım çalışması gerçekleştirdi. Mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürülen çalışmalar ile Davutlar ve Güzelçamlı temizlendi.

Başkan Çerçioğlu: "Hizmetlerimiz artarak devam edecek"

Aydın’ın her noktasında olduğu gibi Kuşadası’nda da çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli bir çevrede yaşaması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hizmetlerimiz artarak devam edecek" dedi.

Kuşadası’nda yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.