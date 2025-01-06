Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi Müdürü Doktor Zafer Dağlar nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Dağlar, Başkan Çerçioğlu’na Aydın’da Kızılay tarafından gerçekleştirilen kan alma faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Başkan Çerçioğlu’nu Aydın’da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Dağlar, kan alma çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa çalışmalarının süreceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu ise kan bağışının önemine dikkat çekerek desteklerinin süreceğini belirtti, Dağlar’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.