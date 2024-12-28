Aydın’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, Aydın Büyükşehir Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Efeler, Kuyucak ve Sultanhisar’a bağlı yüksek rakımlı yerlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Belediye ekipleri, yolların kapanmaması ve buzlanmanın önlenmesi için 7/24 hizmet veriyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu her bölgede hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Vatandaşlarımız Hızlı Çözüm Merkezi’ni arayarak her türlü desteği alabilirler" dedi.