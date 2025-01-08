Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından her yaştan öğrenciye yönelik gerçekleştirilen destekleyici eğitimler devam ediyor.

İlk ve ortaokul öğrencileri ile Liselere Giriş Sınavı (LGS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Kamu Personel Seçme Sınavı’na girecek öğrenciler için Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen eğitimler ile Aydınlı çocuklar ve gençler geleceklerine hazırlanıyor. Kuşadası’ndan Buharkent’e, Didim’den Çine’ye kadar Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri’nde gerçekleştirilen eğitimler ile sınavlara hazırlanan öğrenciler başarıya ulaşıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin uzman kadrosu tarafından gerçekleştirilen dersler deneme sınavları ile de destekleniyor. Her yaştan öğrenciye ücretsiz olarak verilen eğitimler ile Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlı öğrencilerin ilkokuldan kariyer hayatlarında ilk adımı attıkları güne kadar yanlarında oluyor.

"Öğrencilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediyesi’nden aldıkları destekleyici eğitimler ile başarıya ulaşan her bir öğrencinin Aydın’ın gururu olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Her yaştan öğrencimize desteklerimizi sürdüreceğiz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından verilen eğitimler ile öğrencilerimizin başarılı olduğunu, eğitim hayatlarında hedeflerini yakalayabildiğini görmek bizler için iftihar kaynağı oluyor. Öğrencilerimizin yanlarında olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen eğitimlerden memnuniyet duyduklarını belirten öğrenciler ve veliler, desteklerinden dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.