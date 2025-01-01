Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılına coşkulu bir başlangıç yapmak isteyen vatandaşlar için unutulmaz bir yılbaşı konseri düzenledi.

Konser öncesi Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleşen etkinliklerde yılbaşı coşkusu tüm şehri sararken, Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Koray Avcı on binlerce Aydınlıya sevilen eserlerini seslendirerek unutulmaz bir yeni yıl akşamı yaşattı. Gecenin sonunda, yeni yıl geri sayımıyla birlikte görkemli bir havai fişek gösterisi ise unutulmaz anlara sahne oldu.

Yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak birlik ve beraberlik vurgusu yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Bu şehri sizlerle paylaşmak benim için en büyük mutluluktur. Yeni yıl, hepimiz için sağlığın, mutluluğun ve başarıların yılı olsun” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Başkan Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, CHP İlçe Başkanları ve meclis üyeleri ile on binlerce vatandaş, Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen kutlamalarda 2025 yılına marşlar eşliğinde girdi.