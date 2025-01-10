Aydın Büyükşehir Belediyesi üreticilerin yanında olmaya, taleplerini dinleyerek destekleyici çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Üreticilerden gelen talepler üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kent genelinde kırsal mahallelerde bulunan ve üreticiler tarafından arazilere ulaşım için kullanılan yollarda çalışma başlattı. Çine’den Yenipazar’a, Koçarlı’dan Karacasu’ya kadar gerçekleştirilen çalışmalar ile başta zeytin üreticileri olmak üzere vatandaşlar tarafından arazilerine ulaşım için kullanılan patika yollar araç geçişine uygun hale getirildi. Kısa sürede tamamlanan çalışmalar sonrası düzenlenen yollar, üreticilerin kullanımına sunuldu.

Taleplerinin hızla yerine getirildiğini belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu: “Üreticilerimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaş öncelikli çalışmaların devam edeceğini, üreticilerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirten Başkan Çerçioğlu, “Üreticilerimizden gelen talep üzerine harekete geçen ekiplerimiz tarım arazisi yollarında gerçekleştirildikleri çalışmaları kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin kullanımına sundu. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçemizin tamamında her yaştan vatandaşımızın yanında olmaya, taleplerini yerine getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.