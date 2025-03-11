Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çavuşoğlu, mesajında İstiklal Marşı’nın milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ebedi sesi olduğunu vurguladı.

Başkan Çavuşoğlu, "12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşımız, Türk milletinin azim, kararlılık ve bağımsızlık ruhunu en güçlü şekilde yansıtan bir destandır. Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı bu eşsiz eser, milletimizin tarih boyunca gösterdiği kahramanlıkların, vatan sevgisinin ve bağımsızlığa olan sarsılmaz inancının en güzel ifadesidir" dedi.

Mehmet Akif Ersoy’un, İstiklal Marşı’nı sadece bir şiir değil, bir halkın yeniden doğuşunu anlatan bir manifesto olarak yazdığını belirten Başkan Çavuşoğlu, "Mehmet Akif’in ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ sözü, Türk halkına bağımsızlığımızın kıymetini hatırlatan en önemli mesajlardan biridir. Bugün bizlere düşen en büyük görev, yurdumuza, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıkmak; birlik ve beraberlik içinde Türkiye Cumhuriyeti’ni yarınlara ulaştırmaktır" ifadelerini kullandı. Başkan Çavuşoğlu, mesajının sonunda, "Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve bu cennet yurdumuz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.