Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşımda önemli bir kolaylık sağlanacağını duyurarak, 20-21-22 Mart tarihlerinde tramvayların 3 gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlara yönelik toplu ulaşımda önemli bir kolaylığı hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bayram süresince raylı sistem araçlarının ücretsiz olacağını duyurarak Kayserililere müjde verdi.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada ücretsiz ulaşım uygulamasının Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacağını ve bayramın son günü olan 22 Mart Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edeceğini belirtti. Üç gün boyunca vatandaşların tramvay hatlarından ücretsiz faydalanabileceğini ifade eden Büyükkılıç, uygulamanın bayram ziyaretlerini kolaylaştırmayı hedeflediğini vurguladı.

Kayseri'de sadece altyapı ve ulaşım projeleriyle değil, sosyal belediyecilik anlayışıyla da hizmet ürettiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, vatandaşların bayramı huzur ve konfor içinde geçirmeleri için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Trafik kurallarına uyma çağrısı

Öte yandan bayram süresince artacak şehir içi hareketliliğe dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, trafikte dikkatli olunması çağrısında bulundu. Bayram ziyaretleri için yola çıkacak vatandaşların kurallara riayet etmelerinin önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, 'Sevinçle yapılan yolculukların üzüntüye dönüşmemesi için herkesin trafik kurallarına azami özen göstermesini istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Ücretsiz tramvay uygulamasıyla birlikte Kayseri'de bayram boyunca hem şehir içi ulaşımın rahatlaması hem de vatandaşların ziyaretlerini daha kolay gerçekleştirmesi hedefleniyor.