Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkları bayram ziyaretine hazırladı. Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda kapsamlı şekilde temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Arife günü ve bayram boyunca Şehir Mezarlığı girişlerinde araçlarla, engelli ve yaşlılara mezarlık içerisinde ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda her bayram olduğu gibi bu bayram öncesinde de Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlıklarda bayram hazırlığı yapıldı.

Ramazan Bayramı öncesinde de mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kayserililerin huzurlu, güvenli ve nezih bir ortamda bayramlarını geçirmelerine katkı sunmak amacıyla kentin muhtelif bölgelerinde çalışmalarını sürdürürken, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mezarlıklarda temizlik ve bakım, onarım çalışması yaparak kabristanları bayram ziyaretine hazırladı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de süpürge araçlarıyla yol ve mezarlık alanlarında temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürdü.

Arife günü ve Ramazan Bayramı'nda vatandaşların rahat bir şekilde kabristan ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için yoğun mesai harcayan ekipler, mezarlıklarda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Ayrıca, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de mezarlık yollarında asfalt yama çalışmaları yaptı.

Mezarlıklar Şefi Süleyman Turan, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, 'Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükılıç'ın talimatlarıyla, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü olarak Asri Mezarlık, Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıklarımızda bayram öncesi bütün bakım, onarım ve temizlik hizmetleri, personelimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir' diye konuştu.

Asri Mezarlık, Ambar ve Argıncık mezarlıklarında Arife ve bayramın 1'inci günü yoğunluk dolayısıyla mezarlığın özel taşıtlara trafiğe kapalı olacağını söyleyen Turan, 'Her yıl olduğu gibi bu bayramda da Asri Mezarlık içerisinde yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza mezar ziyaretleri için kendi araçlarımızla taşıma hizmeti vermekteyiz. Şimdiden bütün vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı içtenlikle kutluyoruz. İyi Bayramlar' dedi.

Büyükşehir'den Yaşlı ve Engellilere Ücretsiz Hizmet

Asri Mezarlık ile Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıklarında ve Kartal Şehitliği'nde bayram öncesi tüm çalışmaları titizlikle yürüten Büyükşehir Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu bayramda da kabristan ziyareti yapmak isteyen yaşlı ve engelli vatandaşları unutmuyor. Şehir Mezarlığı girişlerinde Büyükşehir'e ait araçlarla engelli ve yaşlılara mezarlık içerisinde ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de Arife Günü ve bayram boyunca Şehir Mezarlığı'nda kabir ziyareti gerçekleştiren vatandaşların esenlik ve huzuru için, duygu sömürüsü yapmaya çalışan dilencilere yönelik sıkı denetim gerçekleştirecek.