Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı, 'Taksim Camii ve Hayat' temasıyla düzenlediği fotoğraf yarışmasını duyurdu. İstanbul Fotoğraf Atölyesi organizasyonuyla hayata geçirilen fotoğraf yarışmasında başvurular 30 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek. 18 yaş ve üzerindeki herkese açık, ücretsiz yarışmada birinciye 30 bin TL ödül verilirken, katılımcılar en fazla 5 fotoğrafla başvuru yapabilecek.

Yarışma, ibadet işlevinin yanı sıra kültür, sanat, eğitim ve sosyal yaşamın kesiştiği çok katmanlı bir yapı olan Taksim Camii'ni fotoğraf yoluyla görünür kılmayı amaçlıyor. Yarışma kapsamında katılımcılardan, Taksim Camii'ni iç ve dış mekânlarıyla; meydan, sokak ve çevresiyle kurduğu ilişki üzerinden yorumlamaları bekleniyor. Mimari detaylar, ışık kullanımı, geometrik yapı, mekânsal geçişler ve insan-mekân etkileşimi yarışmanın temel görsel eksenleri arasında yer alıyor. İçerideki dinginlik ile dışarıdaki hareketin aynı karede ya da aynı anlatı içinde buluşması, yarışmanın öne çıkan yaklaşımını oluşturuyor.

Cep telefonu, tablet ya da dijital ortama aktarılmış analog çekimlerin de kabul edileceği yarışmanın seçici kurulunda Ercan Arslan, Erdem Kılavuz, Muhammet Furkan Gümüş, Tahsin Aydoğmuş ve Tuğba Devecioğlu yer alıyor.

15 Şubat 2026 tarihinde başlayan başvurular 30 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek. Jüri değerlendirmesi 12 Eylül 2026'da yapılacak, sonuçlar ise 26 Eylül 2026'da ilan edilecek. Katılımcıların, fotoğraflarını istanbulfotografatolyesi.com adresi üzerinden yükleyerek yarışmaya başvurabileceği açıklandı.

Yarışmada birincilik ödülü 30 bin TL, ikincilik ödülü 22 bin 500 TL, üçüncülük ödülü ise 15 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca en fazla 5 mansiyon için 7 bin 500'er TL, en fazla 20 sergileme için ise 2 bin 500'er TL ödül verilecek.