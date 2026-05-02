Eczacıbaşı Dynavit, İstanbul'da düzenlenen 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finaller yarı final maçında İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımını 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Eczacıbaşı Dynavit, yarın saat 20.00'de altın madalya için V. Bank ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn), Wojciech Glod (Polonya)
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Rettke, Stysiak, Ebrar, Jack-Kısal, Elif, Simge (L) (Plummer, Meliha, Dilay, Smrek)
Scandicci: Ognjenovic, Skinner, Nwakalor, Antropova, Bosetti, Weitzel, Castillo (L) (Franklin, Graziani, Ruddins, Bechis)
Setler: 20-25, 25-20, 25-17, 21-25, 15-8
Süre: 125 dakika