Talisca'dan Başakşehir karşısında hat-trick
Eczacıbaşı Dynavit, İstanbul'da düzenlenen 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finaller yarı final maçında İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımını 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Eczacıbaşı Dynavit, yarın saat 20.00'de altın madalya için V. Bank ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn), Wojciech Glod (Polonya)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Rettke, Stysiak, Ebrar, Jack-Kısal, Elif, Simge (L) (Plummer, Meliha, Dilay, Smrek)

Scandicci: Ognjenovic, Skinner, Nwakalor, Antropova, Bosetti, Weitzel, Castillo (L) (Franklin, Graziani, Ruddins, Bechis)

Setler: 20-25, 25-20, 25-17, 21-25, 15-8

Süre: 125 dakika

Kaynak: İHA