Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 85 günde tamamlanma noktasına gelen Meteoroloji Katlı Kavşağı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Trafik akışını rahatlatacak dev yatırımın 29 Ekim’de hizmete açılması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hem kent merkezinde hem de kırsalda ulaşım konforunu arttırmaya yönelik yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Meteoroloji Katlı Kavşağı da bu vizyonun önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. Proje tamamlandığında, bölgedeki trafik yoğunluğunun büyük ölçüde azalması ve araç geçişlerinin daha akıcı hale gelmesi bekleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehir içi ulaşımı rahatlatacak önemli yatırımlardan biri olan Meteoroloji Katlı Kavşağı’ndaki çalışmaları yerinde denetledi. Sahada incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, projenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hizmete açılması için tüm hazırlıkların büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

"Şehrimizin trafiği için gerçekten çok önemli bir adım olan bu projeyi gün gün takip ediyoruz" diyen Başkan Büyükkılıç, kavşağın hem kent merkezindeki ulaşımı rahatlatacağını hem de vatandaşlara zaman kazandıracağını ifade etti.

85 gün gibi kısa bir sürede tamamlanma aşamasına gelen kavşak projesinin, Kayseri’nin ulaşım altyapısında örnek bir yatırım olduğunu belirten Büyükkılıç, "Her detay titizlikle ele alınıyor. Bugün ilgili birimlerimizin yöneticileriyle bir kez daha incelemelerde bulunduk, çok şükür her şey yolunda. 29 Ekim’de açmak için heyecanla hazırlıklarımız devam ediyor" dedi.