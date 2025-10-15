Alanya Belediyesi’nin yaz mevsiminde yaylalarda hizmet veren sağlık birimleri, sezonu tamamladı. Eğrigöl ve Çayarası Sağlık Hizmetleri Birimleri, binlerce vatandaşa ilk müdahale ve tedavi desteği sağlayarak bölge halkına nefes oldu.

Alanya Belediyesi’nin kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara sağlık desteği sunmak amacıyla oluşturduğu Eğrigöl ve Çayarası Sağlık Hizmetleri Birimleri, 2025 yaz sezonu hizmetlerini tamamladı. Her iki birim, açıldıkları günden kapanış tarihine kadar toplam 2 bin 764 hastaya sağlık hizmeti ulaştırdı. 24 Haziran 2025 tarihinde hizmete başlayan Eğrigöl Sağlık Hizmetleri Birimi, 17 Eylül 2025’e kadar faaliyet gösterdi. Haftanın 7 günü hizmet veren merkezde 1 doktor, 2 hemşire, 1 paramedik ve 1 yardımcı personel görev yaptı. Ayrıca kırmızı şeritli bir acil yardım ambulansı sürekli hazır bulunduruldu. Donanımlı bir şekilde hizmet veren birimde, Defibrilatör, EKG, oksijen acil müdahale setleri, medikal ilaç ve malzemeler gibi tüm tıbbi ekipmanlar eksiksiz olarak kullanıldı.

Acil durumlarda hastalara ilk müdahale yapıldıktan sonra, sevk gerektiren vakalar 112 Acil Servis ile koordineli olarak hastanelere yönlendirildi. Birimde ayrıca muayene, müdahale ve müşahede odaları da yer aldı. Eğrigöl Sağlık Hizmetleri Birimi, sezon boyunca bin 203 hastaya sağlık hizmeti sundu.

Sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştı

Aynı tarihte hizmete başlayan Çayarası Sağlık Hizmetleri Birimi ise 15 Ekim 2025 itibarıyla sezonluk faaliyetini tamamladı. Birim, açık kaldığı süre boyunca bin 561 hastaya ulaştı. Alanya Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yaylalarda yaşayan ve yaz aylarında bu bölgelere çıkan vatandaşların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştıran söz konusu birimlerin her yıl belirlenen tarihler arasında yeniden hizmete açılacağı kaydedildi.