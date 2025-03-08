Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte Ramazan ayının yedinci gününde Yahyalı ilçesini ziyaret etti. İlçeye adeta çıkarma yapan Başkan Büyükkılıç, AK Parti Yahyalı İlçe Teşkilatı ve Yahyalı Belediyesi’nin yanı sıra şehit ailelerini de ziyaret ederek, iftar ve teravih sonrası Yahyalılılar ile bir araya geldi.

Yılın her döneminde Kayseri’nin 16 ilçesini sık sık ziyaret eden ve kırsalın tarihindeki en güçlü yatırımı almasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, rahmet, bereket ve paylaşma ayı Ramazan’da ilçeleri ziyaret ederek Ramazan-ı Şerif’in bereketini Kayserililerle paylaşıyor.

Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, leziz elması, kirazı, el dokuma halısı ve şelaleleri ile ünlü Yahyalı ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Ramazan Koordinasyon Merkezi programı kapsamında gerçekleşen ziyarette Büyükkılıç’a, AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Yavuz Çağan, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve partililer eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve beraberindeki heyet ile birlikte ilçede ilk olarak AK Parti Yahyalı İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Burada teşkilat mensuplarına hitap eden Başkan Büyükkılıç, Yahyalı’yı ziyaret etmekten keyif aldıklarını belirterek, "Sizin bize olan bu sevginiz, duanız bizleri buraya cezbediyor. Siyaset insanlara hizmet etme vesilesidir. Bizlere çalışmak düşer, sizlere layık olmak düşer. Bize yakışan çalışmak, belediye hizmetlerini en güzel şekliyle taçlandırmak" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Özsoy ve Okandan ile beraberindeki heyet daha sonra Yahyalı 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Meydan çevresindeki esnafları ve Yahyalı Semt Pazarı’nı da ziyaret eden Büyükkılıç, esnaflara hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Ramazan’ın bereketini Yahyalı’da esnaflarla birlikte yaşadıklarını kaydeden Büyükkılıç, "Yaptığımız ziyaretlerde esnaflarımızla hem sohbet ettik, hem de hayırlı kazançlar diledik. Rabbim birlik ve dayanışma içinde nice Ramazanları hep birlikte huzurla geçirmeyi nasip eylesin" dedi.

Esnaflar da ziyaretlerinden ve ilçeye olan hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Büyükkılıç, Yahyalı Tekstil Atölyesi’ni Ziyaret Etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçede faaliyet gösteren ve ilçe ekonomisine katkı sunan Yahyalı Tekstil Atölyesi’ni ziyaret ederek atölyede incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Tekstil atölyesi çalışanlarına kolaylıklar ve hayırlı Ramazanlar temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ederek, "İyi ki varsınız diyor, Ramazan’ınızı tebrik ediyor, Kadir Gecelerine erişmenizi, bayramlara ulaşmanızı temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’tan Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk’e Ziyaret

Başkan Büyükklıç, AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile beraberindeki heyetle birlikte Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Belediye önünde çiçeklerle karşılanan Büyükkılıç, belediye personeline çalışmalarında kolaylıklar dileyerek beraberindeki heyet ile birlikte Öztürk’ün makamına geçti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ilçeye yapılan yatırımlarla ilgili bilgilendirmelerde bulunup desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederken ziyarette, ilçeye kazandırılması planlanan hizmetlerle ilgili de istişareler yapıldı.

Ziyareti değerlendiren Büyükkılıç, "Ziyaretimizde bizleri karşılayan belediye personelimize ve Esat Öztürk Başkanımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum, el ele gönül gönüle güzel ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Büyükkılıç, Şehit Ailelerini Unutmadı

Başkan Büyükkılıç, daha sonra Özsoy ve Okandan ile birlikte, 2011 yılında Batman’da teröristlerin saldırısında yaralanarak şehit düşen Komiser Yardımcısı Adem İlkkılıç ile 2016 yılında Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bombalı araçla yapılan terör saldırısında şehit olan Polis Memuru İsmail Mavitaş’ın ailelerini ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç ve AK Parti heyeti, ilçede önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Araç ile önceki dönem ilçe başkanları Esat Türkmenoğlu ve Ahmet Büber’i de ziyaret ederek hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Yahyalı’da İftar Birlikteliği

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğinde ilçe sakinleri ile buluştu. Büyükkılıç, salonda masaları dolaşarak ilçe sakinlerinin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti.

İftar programında katılımcılara hitap eden Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Teşkilatı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Yahyalı’ya adeta çıkarma yaptığını belirterek, "Burada çok önemli anlar, saatler yaşadık. Ramazan’ın ruhuna uygun birliğin, beraberliğin, bereketin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğine inanıyoruz" dedi.

"Başka Türkiye, Başka Kayseri, Başka Yahyalı Yok"

Büyükkılıç, konuşmasında birlik, beraberlik mesajları vererek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve çok değerli bilge insan Devlet Bahçeli’nin birliğe, beraberliğe, dayanışmaya vesile olacak yaklaşımlar içerisindeki birlikteliğinin burada da daha iyi noktalara taşınmasına hepimiz katkı sağlamalıyız. Başka Türkiye, başka Kayseri, başka Yahyalı yok. Hepimiz birlikte bir anlam ifade ederiz" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile el ele vermek suretiyle Yahyalıların hizmetinde olduklarını vurguladı.

Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, iftar programının ardından Yahyalı Cami-i Kebir Camii’nde teravih namazını eda ederek namaz sonrası ilçe sakinleri ile çay eşliğinde sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç, çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara patlamış mısır ikramında bulundu ve sıcak ve samimi bir ortamda gençlerle sohbet etti.