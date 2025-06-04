Yahyalı Belediyesi, ulaşım konforunu artırmaya yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, 100. Yıl Mahallesi 1. Cadde ile Çiğilli Mahallesi Şehit İhsan Kemik Caddesi’ni kapsayan yaklaşık 2.5 kilometrelik güzergâhta sıcak asfalt serimi Kurban Bayramı öncesi tamamlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Asfaltlama çalışmalarında çalışan ekip arkadaşlarımıza kolay gelsin demek üzere, meclis üyelerimiz ve ekibimizle birlikte buradayız. Söz verdiğimiz gibi bu yolumuzu da tamamlıyoruz. Vatandaşlarımızın daha güvenli, konforlu ve modern yollarla buluşması adına gece gündüz çalışıyoruz. 100. Yıl ve Çiğilli mahallelerimizi birbirine bağlayan bu önemli güzergahta toplam 2.5 kilometrelik sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Asfalt fabrikamızdan çıkan asfaltın serimi için makinaları gönderen Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve asfalt bitümü desteği veren Kayseri Milletvekilimiz Sayın Bayar Özsoy’a teşekkür ederim. Kurban bayramı öncesi bu yolu yetiştirmek için gece gündüz çalıştık. Burada büyük emek var. Hemşehrilerimizden ricamız, tonajlı araçlarla sıcak asfalt döktüğümüz yerleri kullanmasınlar. Bu yatırım sadece yol değil; aynı zamanda ilçemizin gelişimi ve geleceği için bir adımdır. Halkımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Onların memnuniyetini görmek, bizim en büyük motivasyonumuz."

Başkan Öztürk, hizmetlerin artarak devam edeceğini belirterek desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti. İlçenin farklı noktalarında da altyapı ve üstyapı çalışmalarının eş zamanlı olarak sürdüğü bildirildi. Yahyalı Belediyesi, modern şehircilik anlayışıyla, mahallelerin ihtiyaçlarını hızla karşılamaya ve ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmeye kararlılıkla devam ediyor.