Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mobil Beyaz Masa birimi ile kent merkezi ve kırsal ilçelerde hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Kayserililer ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki iletişim köprüsünü güçlendirmeye devam eden Büyükşehir’in Mobil Beyaz Masa birimi Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerinde vatandaşlara doğrudan hizmet sundu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetim hizmetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmek için Kayserililerle belediye arasındaki iletişimi çok yönlü olarak güçlendirmeye özen gösteriyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mobil Beyaz Masa birimi, kent merkezi ve kırsal ilçelerde hizmeti vatandaşın ayağına götürmeye devam ediyor.

Semt pazarlarında, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve parklarda, özel gün ve haftalar dolayısıyla düzenlenen programlar başta olmak üzere çeşitli ekinlik ve organizasyonlarda Kayserilileri güler yüzle konuk eden Büyükşehir’in Mobil Beyaz Masa birimi, Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerinde vatandaşların talep, öneri ve geri bildirimlerini kolaylıkla Büyükşehir Belediyesi’ne iletmelerini sağladı. Kayıt altına alınan tüm talep, öneri ve geri bildirimler, dijital ortamda anında ilgili birime iletilerek değerlendirme sürecine alınıyor ve gerekli adımlar ivedilikle atılıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin kentin dört bir yanında vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan Mobil Beyaz Masa hizmeti, Kayserilileri konuk etmeye devam edecek.