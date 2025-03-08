Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Kılıçköy’de meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; A.Y. yönetimindeki 22 UH 756 plakalı otomobil ile F.G. yönetimindeki 22 FT 938 plakalı otomobil, Kılıçköy çıkışında çarpıştı. Kazada, 22 UH 756 plakalı otomobilin sürücüsü A.Y. ile 22 FT 938 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan A.E. ve İ.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.