Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hulusi Akar Bulvarı ile 15 Temmuz Caddesi’nin kesişimindeki Kertmeler Kavşağı’nda yapılan düzenlemeleri yerinde inceledi.

Şehri daha yaşanabilir ve ulaşım açısından daha verimli hale getirmek için yürütülen projeleri yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, son olarak Hulusi Akar Bulvarı ile 15 Temmuz Caddesi’nin kesişimindeki Kertmeler Kavşağı’nda gerçekleştirilen çalışmalara yönelik incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım sağlamak adına şehrimizin farklı noktalarında kavşak düzenlemeleri yapıyoruz" dedi.

"Kertmeler Kavşağı üzerinde çalışmalara başlanmıştır"

Şehir içi trafiğin yoğun olduğu noktalarda bulunan kavşaklarda yeni düzenlemeler yaparak trafiğin daha hızlı ve güvenli şekilde akışını sağlamak için çalışmalar yapıldığını kaydeden Büyükkılıç, "Bu kapsamda Hulusi Akar Bulvarı ile 15 Temmuz Caddesi birleşimindeki Kertmeler Kavşağı üzerinde çalışmalara başlanmıştır. 15 Temmuz Caddesi’ne dönüşte oluşan trafik yoğunluğunu engellemek amacıyla, caddeye dönüşte düzenleme yapılarak, yoğunluğun azaltılması amaçlanmaktadır" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, çalışmaların gün içerisinde tamamlanacağını ve kavşağın yeniden trafiğe açılacağını belirterek, bu çalışmanın kente hayırlı olmasını diledi.