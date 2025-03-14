Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği "Müzik Diyarı Ses Yarışması Projesi"nde 17 ilçede ortaokul ve lise öğrencileri yeteneklerini sergiledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu "Müzik Diyarı Ses Yarışması Projesi" kapsamında 17 ilçede ortaokul ve lise öğrencileri yeteneklerini sergiledi.

Kayapınar ilçesindeki belirlenen finalistler, 3 Nisan’da yapılacak il finallerine hazırlanacak.

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, yarışmanın 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren ilk defa gerçekleştiğini, şu anda 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ikinci sezonu geçirdiklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uhdesinde 17 ilçenin katılmış olduğun bir ses yarışması olduğunu belirten Subaşı, "Ortaokul ve lise grubumuzdaki öğrencilerimiz bu yarışmaya katılabiliyorlar. Şu anda final günümüzdeyiz. 8 ortaokulumuz finale yükseldi. Lise grubunda da 8 lisemiz finale yükseldi. Finallerimizi gerçekleştirdik. Jüri üyelerimiz puanlamaları yapacaklar ve ortaokul ila lise düzeyinde birincilerimizi seçerek il finallerine göndereceğiz" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi’nde müzik öğretmeni Özlem İncedoğan, değerlendirmelerinde ortaokul ve liseler arası Türkü yarışması yapıldığını dile getirerek, "Kayapınar ilçesinin finalistlerini belirledik. İki haftamız dolu dolu güzel bir süreç geçti. İlk üç ortaokul, ilk üç lise finalistlerimiz belirlendi. İlde düzenlenecek olan finalistlerimizi belirledik. Nisan ayında ilçemizi temsil edecek olan arkadaşlarımızla, öğrencilerimizle yarışmaya hazırlanacağız" diye konuştu.

Yarışmacılardan 10’uncu sınıf öğrencisi Irmak Eren, "Mavilim Mavişelim şarkısını seslendirdim. Hocam birinci dönem haber vermişti. Şarkımızı seçtik, çalışmalara başladık ve okuduk. Bundan sonrasını müzikte ilerlemeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.