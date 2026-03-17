Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi için sözleşmeyi imzaladı, hedefini açıkladı. Başkan Büyükkılıç, projenin bayramdan sonra başlayıp, yılsonunda tamamlanarak yolun trafiğe açılmasının hedeflendiğini açıklayarak, 'Besmeleyi çekip, imzayı atıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun' dedi.

Kayseri'nin ulaşım altyapısına önemli katkılar sunması beklenen Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde kritik bir aşama daha geride bırakıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Yafa Mühendislik Müşavirlik ve İnşaat San. Tic. A.Ş. arasında yapım işi sözleşmesi, düzenlenen protokol töreni ile imza altına alındı. Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza törenine Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Yafa Mühendislik Müşavirlik ve İnşaat Yetkilisi Kayserşah Erdem ile firma temsilcileri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yaparak sürecin hayırlı olmasını diledi. Başkan Büyükkılıç, 'Ramazan ayının Kadir Gecesi sonrası bir bereketi yaşıyoruz. Kartal Kavşağı'mızın ihalesi yapılmış, gerek belediyemiz gerek İlbank'ımız gerekse Dünya Bankası tarafından ihale şartları belirlenmiş ve firma ile ilgili açıklama yapılmıştı. Onunla ilgili bir prosedürü yerine getiriyor, besmeleyi çekip, imzayı atıyoruz' ifadelerini kullandı.

Bayram sonrası trafiğe kapatılacak, yılsonuna kadar tamamlanacak

Projenin hazırlık sürecinin aylar öncesine dayandığını belirten Büyükkılıç, çalışmaların planlı şekilde ilerlediğini dile getirerek, 'Kartal Kavşağımızda zaten 8 ay öncesinde gerek deplase çalışmaları gerek alternatif yol hazırlıklarıyla süreci başlatmıştık. Şu anda ekipmanlar geldi, çalışmalar başladı, inşallah bayramı huzur içerisinde geçirdikten sonra, tamamen trafiğe kapatmak üzere bir mücbir sebep olmadıktan sonra tecrübesiyle, samimiyetiyle, ekipleriyle Yafa firmamız yılsonunda teslim edecek' dedi.

Projenin yılsonunda büyük ölçüde tamamlanacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, küçük çaplı çevre düzenlemelerinin devam edebileceğini belirterek, 'O dönemde ufak tefek çevre düzenlemesi rötuşları olabilir, onun dışında yılsonunda trafiğe açılacağına umuyor, inanıyoruz. Cenab-ı Allah kazadan beladan nazardan esirgesin, tamamına erdirmeyi lütfetsin' diye konuştu.

'Besmeleyi çekiyor, imzayı atıyoruz'

Konuşmasında Ramazan Bayramı'na da değinen Başkan Büyükkılıç, vatandaşların bayramını kutlayarak, 'Hemşehrilerimiz başta olmak üzere İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum, nice bayramlara erişilmesini temenni ediyor, ülkemiz etrafındaki kan ve gözyaşının da dinmesi için Mevla'mıza dua ediyoruz. Besmeleyi çekiyor, imzayı atıyoruz' ifadelerine yer verdi.

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere projede emeği ve desteği olanlara teşekkür ederek, 'Mevla'm utandırmasın. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kayseri'miz kolay şehir, o açıdan ulaşımda konfora layık. İnsanların daha da konforlu bir şekilde hizmet almasını sağlamak da bizlerin görevi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve bizlere bu projede desteğini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ile istişaresine her zaman başvurduğumuz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın kıymetli ekibinin her birine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Deneyimli, samimi, gayretli ekibimize ayrıca teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri'de altyapı kuruluşlarının dayanışması ile işlerin hızlı bir şekilde yürüdüğüne dikkat çekerek, 'Söylediklerinizden anladığımız kadarıyla siz de bizi Kayseri'mizin güzel insanlarına mahcup etmeyeceksiniz. İnşallah umuyor ve inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımıza açtıracak konuma getiririz ve şehrimize büyük bir ulaşımda konfor sağlayan böyle bir çalışmayı kazandırırız. Ya Allah Bismillah diyor, imzayı atıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun' ifadelerinde bulundu.

Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Proje çalışmalarının başlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'ndan sonra Kartal Kavşağı'nın trafiğe kapatılmasının planlandığını belirten Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Haftaya, muhtemelen bayramdan sonraki günlerde trafiğe kapatılacak ama alternatif yolları açtık. Trafik kurallarına uyarak, arkadaşlarımızın belirlemiş olduğu yönlendirmeye de dikkat ederek, bir sorun oluşturmadan bu süreci hep beraber aşacağımıza inanıyoruz. Zahmetsiz rahmet olmaz ancak bizim felsefemiz zahmeti en aza indirmek, ekibimizle ve yüklenici firmamızla, müşavir firmamızla dayanışma içerisinde bu süreci yönetmek.'

'Kayseri Büyükşehir Belediyemiz için çok önem arz eden bu projeyi bitireceğiz inşallah'

Yafa Mühendislik Müşavirlik ve İnşaat San. Tic. A.Ş. Yetkilisi Kayserşah Erdem de Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'ne Büyükşehir'in verdiği önemin farkında olduklarını dile getirerek, 'Sözleşmeye davet aldığımız andan itibaren start verdik. Büyükşehir Belediyemizin tüm yetkilileri ile istişare içerisinde, büyük yardımlarıyla şantiye kuruluş çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Hatta bugün elektriğimiz, suyumuz, kanalizasyonumuz, internetimiz dâhil her şeyimiz tamam. Makinelerimiz gelmeye başladı. Süratle fore kazıkları girip, 3 ay içerisinde bitirip bir taraftan da gerekli imalatları yapacağız. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz için çok önem arz eden bu projeyi biliyoruz, farkındayız ve elimizden gelenin en iyisini yapıp, bitireceğiz inşallah' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç ve yüklenici firma yetkilisi Erdem tarafından Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin sözleşmesi imzalandı. Projenin tamamlandığında, Kayseri trafiğine önemli bir rahatlama sağlaması bekleniyor.