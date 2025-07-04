Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelerle yapılanlar ve yapılacaklar doğrultusundaki yatırımları değerlendirme ziyaretlerine Hacılar ile devam etti. Başkan Büyükkılıç ziyarette, "Bizleri seven, güvenen Hacılarlı hemşehrilerimize layık olma yönünde değerli başkanımızla birlikte el ele vermek suretiyle yol alacağımızı buradan paylaşıyoruz" dedi.

Kayseri’de ortak akıl ve istişare kültürü içerisinde yerel yönetim faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelere yönelik yatırım değerlendirme ziyaretlerine devam ediyor.

"Üzerimize düşeni ekiplerimizle birlikte el ele vermek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, kendilerine her zamanki sıcak ve samimi misafirperverliği dolayısıyla Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve ekibine teşekkür ederek sözlerine başladı. Büyükkılıç, "Yaptıkları çalışmaları, yaptığımız çalışmaları paylaştığımız pozisyonda neler yaptık, neler yapmalıyız mantığında da bugün bir değerlendirme çalışması yaptık. Hakikaten konularına hakim, deneyimli ekibiyle birlikte bizlere gerekli bilgileri verdiler, taleplerini ilettiler. İnşallah dayanışma içerisinde biz de üzerimize düşeni ekiplerimizle birlikte el ele vermek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan hizmetlere berekete vesile olsun diyoruz. Bizleri seven, güvenen Hacılarlı hemşehrilerimize layık olma yönünde değerli başkanımızla birlikte el ele vermek suretiyle yol alacağımızı buradan paylaşıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç Hacılar’ın, turizmin bir bakıma giriş kapısı niteliğinde olduğunu ifade etti ve Başkan Özdoğan ile ekibine, ilçe için hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

"Her zaman büyükşehirimizin desteğini, yardımını hissediyoruz, yaşıyoruz, görüyoruz"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise sözlerinin başında Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, "Bugün mesaimize kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın başkanlığında yaptığımız toplantı ile başladık. Teknik ekibi ile birlikte altyapı, üstyapı kuruluşları ile birlikte bugün aslında her zaman Büyükşehir’imizin desteğini, yardımını hissediyoruz, yaşıyoruz, görüyoruz" diye konuştu.

"Desteklerinden, önderliğinden ve liderliğinden dolayı kıymetli başkanıma teşekkür ediyorum"

Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden, önderliğinden ve liderliğinden dolayı teşekkür eden Başkan Özdoğan, "Kıymetli başkanım ekibiyle birlikte Hacılar’ımızda yapılan çalışmaları, yapılacak çalışmaları ve de başkaca, vatandaşımızın Büyükşehir’imizi doğrudan ilgilendiren konularda taleplerini, önerilerini iletme fırsatı oldu. Bu vesile ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu da belirtmek isterim. Desteklerinden, önderliğinden ve liderliğinden dolayı kıymetli başkanıma teşekkür ediyorum. İnşallah bu yaz, her yaz olduğu gibi Büyükşehir’imizi Hacılar’ımızda görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz. Ellerine, emeklerine sağlık" dedi.

Ziyarete Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut da eşlik etti.