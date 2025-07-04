Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Balıkesir İl Başkanlığına Volkan Hedef atandı.

Balıkesir EMŞAV İl Başkanlığına Volkan Hedef atandı. Atama sonrası Hedef yazılı bir açıklama yayımladı. Hedef, "01.07.2025 tarihi itibarıyla, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanımız Sayın Abdurrahman Yılmaz’ın takdirleriyle, Balıkesir İl Başkanı olarak atamam gerçekleştirilmiştir. İlimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu kıymetli görevin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun farkındayım. Aziz şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimizin aileleri için çalışmak, onlar adına faydalı işler ortaya koymak en büyük gayem olacaktır. Bu kutlu göreve layık gören Başkanımıza ve destek veren tüm büyüklerime şükranlarımı sunar, dualarını esirgemeyen gönüldaşlarımıza teşekkür ederim. Vatan için can verenlerin emanetine sahip çıkmak şereftir" açıklaması yaptı.