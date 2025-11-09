Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 4. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında kurulan stantları gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Yerel üreticilerin, kadın girişimcilerin ve sanatçıların yer aldığı festival alanında halkla iç içe zaman geçiren Başkan Boltaç, Tarsus’un üretim gücünü ve kültürel çeşitliliğini yansıtan stantları tek tek ziyaret etti. Yerel üretimin ve doğa dostu anlayışın simgesi olan ’SlowFood Yeryüzü Pazarı’nı da ziyaret eden Başkan Boltaç, üreticilerle sohbet ederek onların ürettikleri katkısız ve doğal ürünleri inceledi. Tarsus’un bereketli topraklarında yetişen ürünlerin tanıtılması ve desteklenmesinin önemine dikkat çeken Boltaç, "Bu pazar, yerel üretimin gücünü ve doğayla uyumlu üretim anlayışını temsil ediyor. Tarsus’un değerleriyle gurur duyuyoruz" dedi.

Festival alanındaki ziyaretinde kadın üreticiler, esnaflar ve sanatçılarla da bir araya gelen Başkan Boltaç, el emeği ürünleri inceledi, tadına baktı ve alışveriş yaparak destek verdi. Kadın üreticilerin stantlarında zaman zaman sıkma pişirip vatandaşlarla birlikte keyifli anlar yaşayan Boltaç, festivalin samimi ve neşeli atmosferine renk kattı.

Ziyaret sırasında genç bir vatandaşın, "Biz sizden memnunuz başkanım, iyi ki varsınız" sözlerine karşılık veren Başkan Boltaç, gülümseyerek, "Asıl iyi ki siz varsınız" dedi. Coşku, kahkaha ve dayanışmanın hakim olduğu festival alanında vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektiren Boltaç, "Tarsus’un üretim gücünü, kadın emeğini ve kültürel çeşitliliğini yansıtan bu stantlar, kentimizi güzelleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Festivallerin şehirlerin tanıtımı ve ekonomik hareketliliği açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Ali Boltaç, "Tarsus Festivali, hem bizim hem de çevre illerden gelen misafirlerimizin buluşma noktası oldu. Her stantta bir hikaye, her gülümsemede bir emek var. Biz bu şehirde halkımızla iç içe, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Çünkü Tarsus’u halkımızla birlikte, el ele güzelleştiriyoruz" dedi.