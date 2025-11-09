Binlerce yıllık tarihiyle adeta bir açık hava müzesi olan Tarsus’ta, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘4. Uluslararası Tarsus Festivali’, ikinci gününde de tüm coşkusuyla devam etti.

Festival kapsamında Tarsus sokakları, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce dansçının gösterileriyle karnaval havasına büründü. Kentin tarihi dokusu, kültür, sanat, gastronomi, edebiyat ve çocuk etkinlikleriyle birleşerek ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalde Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin hazırladığı atölyeler büyük ilgi gördü. Katılımcılar, tiyatro sanatıyla iç içe keyifli vakit geçirdi. Dünyaca ünlü modacı Dilek Hanif tarafından Mersin’in dokumalarından hazırlanan ‘Mersin Dokumaları Kıyafet Sergisi’ ise ziyaretçilerden tam not aldı.

Tarsus sokakları karnaval alanına dönüştü

Yarenlik Alanında düzenlenen gösterilerde Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Yunanistan, Gürcistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova ve KKTC müzik grubu ekipleri sahne aldı.

Çocuklar festivalde doyasıya eğlendi

Kültür Parkta kurulan oyun ve etkinlik alanları, festivalin en çok ilgi gören bölümleri arasında yer aldı. Mercan 100. Yıl İklim ve Bilim Merkezi’nin 3D modelleme ve robotik atölyesi, itfaiye eğitim parkuru ve çiçek ekim etkinlikleri çocukların en sevdiği aktiviteler oldu. Rengarenk balonlar, pamuk şeker ve patlamış mısır stantları da minik katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Seçer: "İnsanları mutlu etmek en büyük motivasyonumuz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu yıl 4.’sü düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali’nin her geçen yıl daha da büyüyerek geliştiğini ve kente büyük bir değer kattığını söyledi. Başkan Seçer, Tarsus’un kadim bir kent olduğuna vurgu yaparak, "Tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle çok güçlü bir birikimi var. Festival alanında Türkiye’nin dört bir yanından, hatta yurt dışından gelen vatandaşlarımızı görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle gurbetçilerimizin burada olması bizi ziyadesiyle memnun ediyor" dedi.

Festivalde konserlerden söyleşilere, uluslararası ve yerel dans gösterilerine kadar birçok etkinliğin yer aldığını belirten Seçer, "Herkesin kendine ait bir şey bulabildiği bir ortam oluşturduk. Kent merkezimizdeki otantik hava da ziyaretçilere çok özel bir deneyim yaşatıyor" ifadelerini kullandı.

Seçer ayrıca, festivalin sadece kültürel bir etkinlik değil, aynı zamanda toplumun farklı kesimlerinden insanları bir araya getiren önemli bir toplumsal kaynaşma ortamı olduğuna dikkat çekerek, "Ortaya koyduğumuz emeğin karşılığını aldıkça mutlu oluyoruz. İnsanları mutlu etmek en büyük motivasyonumuz" şeklinde konuştu.