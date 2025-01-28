Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Kırklarsırtı Pazar Yerini ziyaret ederek hem esnafla hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Pazarcı esnafına kolaylıklar dileyen Başkan Boltaç, tezgahları tek tek gezerek esnafın taleplerini dinledi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, her fırsatta halkla bir araya gelmeye devam ediyor. Vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Boltaç, Tarsus Belediyesinin hizmetleri ve pazar alanlarında yapılan iyileştirmeler hakkında bilgiler verdi. Ziyareti sırasında tezgahları tek tek dolaşarak esnafın durumunu soran Başkan Boltaç, hayırlı işler temennisinde bulundu.

“Esnafımızın emeği kutsal”

Her zaman halkla iç içe olmaya devam edeceğinin vurgusunu yapan Başkan Ali Boltaç, “Esnafımızın emeği kutsal, vatandaşlarımızın memnuniyeti ise bizim önceliğimizdir. Pazar yerleri, şehrimizin sosyalleşme ve ekonomik canlılık alanlarıdır. Bu nedenle hem esnafımızın huzurla çalışabileceği hem de vatandaşlarımızın keyifle alışveriş yapabileceği bir ortam sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her zaman halkımızla iç içe, onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Ziyaret sırasında pazarcı esnafı ve vatandaşlar Başkan Boltaç’a yakın ilgisi ve destekleri için teşekkür etti.