Adıyaman’da, bir iş yerinden sadaka kutusu çalan şahıs polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Pınar Mahallesi Demokrasi Parkı yakınlarında faaliyet gösteren M.Y.’ye ait iş yerine gelen 2 şahıstan biri iş yeri sahibini oyalarken, diğer şahıs ise kasada bulunan sadaka kutusunu aldı.

Yaşanan hırsızlık anları kameralara saniye saniye yansıdı. Şahıs aldığı sadaka kutusunu montunun iç kısmına gizleyerek iş yerinden çıkıp uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından durumu fark eden işletme sahibi polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri sadaka kutusunu alarak götüren şahıslardan birinin A.P., olduğunu tespit etti.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan çalışmalar çerçevesinde şahsın kaldığı adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan polis ekipleri şahısla beraber iş yerine gelen ve işletme sahibini oyalayan şahsın da yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.