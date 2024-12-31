Yunusemre Belediyesi Başkanı Semih Balaban, Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel öğrencilerin ve merkezde çalışanların yeni yılını kutladı.

Yunusemre Belediyesi Başkanı Semih Balaban, Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel öğrencilerle bir araya geldi. Özel öğrencilerle yemek yiyen Başkan Balaban onların ve merkez çalışanlarının yeni yılını kutladı. Merkezde çalışanların özverili bir iş yaptığına vurgu yapan Başkan Balaban, burada yaptığı konuşmada, “Ben de eğitimciyim. Burada çok güzel işler yapıyorsunuz. Bu sadece iş olarak görebilecek bir meslek değil. Özveri ve sabır gerektiriyor. Hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

Belediye Başkanı Balaban, öğrencilerin hazırladığı müzik ve dans gösterisini izledi, herkesin yeni yılını kutladı. Başkan Balaban’a Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca ve Sağlık İşleri Müdürü Birsen Öcal da eşlik etti.