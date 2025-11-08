"Yunusemre’yi Hep Birlikte Yöneteceğiz" sloganı ile çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Laleli Pazar Yeri’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle ziyaretlerinin yanı sıra esnaf buluşmalarını sürdüren Yunusemre Belediye Başkanı Balaban’a ziyarette eşi Serap Balaban’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu, Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay ve 75. Yıl Mahalle Muhtarı Erhan Çavdarlı eşlik etti. Kahvaltının ardından pazar tezgâhlarını gezen Başkan Balaban ve eşi Serap Balaban, alışveriş de yaparak esnafa destek oldu. Başkan Balaban, hem esnafın hem de vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek not aldı.

Ziyaret sırasında renkli bir an da yaşandı. Başkan Semih Balaban, pazarda alışveriş yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eşi Didem Özel ile karşılaştı. Ayaküstü gerçekleşen sıcak sohbette Didem Özel ve Başkan Balaban, esnafa hayırlı işler dileyerek alışverişlerine devam etti. Başkan Balaban’a esnaf ve vatandaşların ilgisi yoğundu.