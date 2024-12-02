Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bakkalcıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; “Birleşmiş Milletler tarafından Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık tarihi, engellilerin hakları, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından önemli bir gündür. Engelli olmak bir kusur değildir. Hiçbir engelin seçim olmadığı gibi her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Çünkü bir ülkenin huzuru, onu oluşturan tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanır. Engelli vatandaşlarımızın, diğer kişilerle aynı düzeyde haklara sahip olduklarının bilinciyle ve insan onuruna yakışır yaşam standartlarına ulaşmasına yönelik katkı sağlayacak nitelikte çalışmalar yürütmek temel görevlerimiz arasında yer almalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, toplumsal duyarlılığımızın artmasına ve farkındalık düzeyimizi yeniden değerlendirmemize vesile olmasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte, engellerin aşıldığı bir hayat diliyorum.”