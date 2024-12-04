Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kapalı pazar esnafını ziyaret etti. Sebze-meyve pazarı ile tuhafiye pazarını gezerek, esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Bakkalcıoğlu, hem vatandaşlarla hem de esnafla sohbet edip, taleplerini dinledi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, beraberindeki kadın Belediye Meclis Üyeleri Zülfiye Öney, Sevgi Erdem ve Seda Saitoğlu ile birlikte kapalı pazarı ziyaret ederek pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar esnafına hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu, esnafların istek, beklenti ve sorunlarını dinledi. Esnaflarla sohbet eden ve kendisinden bir isteklerinin olup olmadığını da soran Başkan Bakkalcıoğlu, pazar esnafına kolaylıklar diledi. Kapalı pazar ziyareti sırasında alışveriş yapan vatandaşlarla da görüşen ve sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, hemşehrilerine hayırlı alışveriş temennisinde bulundu.