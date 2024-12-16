Koçarlı Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen muhtarlar toplantısına katılan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı; "Ortak akılla hareket ederek ilçemizi daha iyi bir noktaya taşımaya kararlıyız” dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, İlçe Kaymakamı Ramazan Taşkın başkanlığında düzenlenen toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya ilçe kurum amirleri de katılarak Koçarlı’nın sorunları, talepleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Mahallelerin ihtiyaçlarının ve vatandaşların taleplerinin değerlendirildiği toplantıda, ilçenin geleceğine yönelik yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunulurken, muhtarlar mahallelerinin sorunlarını tek tek Kaymakam Taşkın ve Başkan Arıcı’ya iletti.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, toplantıda yaptığı konuşmada "Koçarlı için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız" diyerek "Biz burada hepimiz birbirimiz için yaşıyoruz ve herkese eşit vaziyette davranmalıyız. Koçarlı’nın kalkınması ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması için muhtarlarımız ve kurumlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Ortak akılla hareket ederek ilçemizi daha iyi bir noktaya taşımaya kararlıyız” ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Ramazan Taşkın da toplantının verimli geçtiğini belirterek, mahallelerdeki sorunların çözümü için gerekli koordinasyonun sağlanacağını ifade etti. Toplantı sonunda, belirlenen öncelikli konularla ilgili yapılacak çalışmaların hızla hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.