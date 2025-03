Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri ve şikayetleri dinledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, vatandaşlardan gelen talep ve sorunları doğrudan dinlemek ve çözüm üretmek için halk buluşması düzenledi. Kapukargın Mahallesi’nde düzenlenen halk buluşmasında CHP İl Başkanı Zekican Balcı, CHP İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, Kapukargın Mahalle Muhtarı Turan Sarıhan, daire amirleri ve birim müdürleri yer aldı. Vatandaşlar istek, şikâyet ve önerilerini doğrudan Başkan Aras ve Başkan Durmuş’a iletti. Başkan Aras, her bir vatandaşla birebir görüşerek sorunlarını dinledi ve çözüm için ilgili daire amirlerine talimat verdi.

Halk buluşması Kapukargın Mahalle Muhtarı Turan Sarıhan’ın konuşmasıyla başladı. Sarıhan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Durmuş, 1 yıllık hizmetleri anlattı

Bir yıllık süreçte Dalaman’a yaptıkları hizmetleri anlatan Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş konuşmasında şunları söyledi; "Öncelikle araç ve ekipman sağlamamız gerekiyordu. Çünkü Belediyemizin çok büyük eksiği vardı. En büyük eksiğimiz kırma eleme tesisinin olmayışıydı. 20 milyona yakın kırma eleme tesisi aldık. 70 milyona yakın araç filomuzu genişlettik. Şuana kadar 21 tane aracı belediyemize kazandırdık. 15 Nisan’da da paletli kepçe ve kamyonlarımızı teslim alacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın desteğiyle Çöğmen Mahallesindeki yol çalışmamız 75 gün sürdü. Daha sonra Karadere Köprüsüne başlamıştık ancak hava şartlarından dolayı gecikme yaşadık. İnşallah Karadere’den tekrar yol çalışmasına başlayacağız. Seçimlerden önce Ahmet Başkanım yol kenarlarındaki kanalların kapanmasıyla ilgili söz vermişti. İnşallah önümüzdeki süreçte de onunla ilgili çalışmalara başlayacağız"

Vatandaşlardan kendisine en çok Dalaman merkezde bir düğün salonu talebi olduğunu hatırlatan Başkan Durmuş, konuyla alakalı gerekli çalışmaların yapıldığını dile getirerek; "Muhtarımla beraber yaklaşık 2 ay önce Orman İşletme Müdürlüğüne dilekçemizi verdik. Bizim Diştaş diye bildiğimiz Kükürt Kaplıcaları girişindeki yerde yaklaşık 17 dönüm yer talebinde bulunduk. İnşallah en kısa sürede sonuçlanacak. Orman İşletme Müdürümüze de bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Aras; "Dalaman’da Sezer Başkan farkı görülüyor"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların Ramazan Ayını tebrik etti. 1 yıldır Muğla için gayretle çalıştıklarını kaydeden Başkan Aras, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş ile iş birliği içinde olduklarını vurguladı. Aras; "Söz verdiğimiz gibi her yere yetişmeye çalışıyoruz. Altyapısından üst yapısına, sosyal çalışmalardan diğer bütün faaliyetlere kadar her alanda birlikteyiz. Ben sürekli 13 ilçeye ziyaretler gerçekleştiriyorum. Ama Dalaman’da Sezer Başkan fark oluşturmuş. Her noktada, her şeyde parmağı var. Vatandaşlarımızın uygun fiyatla yararlanabileceği kafelerde çay ve suyun 1 TL olması dar gelirli vatandaşlarımız açısından çok güzel bir çalışma. Sezer Başkan ile birlikte kültür merkezi, kreş, kısa mola merkezi yapacağız. Küçükşehir büyükşehir ayrımını kaldırmıştık, birlik içinde çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

MUSKİ Genel Müdürlüğünün su sıkıntısı çekilen ve hatların çok eski olduğu bölgelerde titizlikle çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Başkan Aras, atık su ve kanalizasyonla ilgili sorunları programlayarak kısa-orta ve uzun vadede çözdüklerini söyledi. Aras, "2024 yılı bizim ilk yılımızdı ve önceki dönemin stratejik planı ve bütçesine göre hareket ettik. Önümüzdeki 4 yıllık süreçte kendi planımızı yaptık. Nerede acil, öncelikli ihtiyaç varsa ona göre bütçemizi, yatırımlarımızı planladık" dedi.

CHP Muğla İl Başkanı Zeki Can Balcı; "1 yıl önce seçim çalışmalarında sizlere çok güzel sözler vermiştik. Kapukargın Mahallemizden yüzde 75 oranında CHP’ye destek verdiniz bu destek için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Tüm belediye başkanlarımız sizlerin bu teveccühüne layık olmak için çalışıyorlar. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde hem Muğla Büyükşehir Belediye Başkanım Ahmet Aras hem de Dalaman Belediye Başkanım Sezer Durmuş’a gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. CHP Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan da, halk buluşmasının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Başkan Aras ve Başkan Durmuş, vatandaşların sorunları ve taleplerini dinledi.