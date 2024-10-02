Geçtiğimiz günlerde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın çözüleceğine dair söz verdiği Seydikemer Çobanisa Mahallesinin su sorunu MUSKİ ekipleri tarafından yapılan çalışma ile ortadan kalktı. Proje ile bölgenin içme suyu depoları yüzde yüz doluluk oranına ulaştı ve özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı tamamen sona erdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri kentin en ücra noktalarına dahi ulaşarak buradaki su sıkıntılarını ortadan kaldırmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Seydikemer Çobanisa Mahallesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Mahalle muhtarı su sıkıntısı yaşadıklarını ve bu sorunun çözülmesini talebinde. Bunun üzerine Aras ekibinde bulunan MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül’e sorunun incelenmesi ve kalıcı olarak çözülmesi için çalışma başlatmaları talimatını verdi.

Bunun üzerine MUSKİ ekipleri Seydikemer merkezine 71 kilometre uzaklıktaki Çobanisa Mahallesine giderek bölgede incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucunda Mahalleyi besleyen içme suyu kaynaklarının toplandığı kaptajlarda tıkanıklıklar ve yeraltı su seviyelerindeki düşüş nedeniyle su yetersizliği olduğu tespit edildi. Bunun üzerine MUSKİ bünyesinde görev yapan ulaşımın zor olan bölgelere giderek burada çalışma tamamlanıncaya kadar konaklayan gezici ekip bölgeye kamp kurdu. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmaların sonucunda buradaki su kaynakları tekrar sisteme dahil edildi ve yeni kaynaklar bulunarak depo seviyeleri yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Böylelikle mahallenin su sıkıntısı ortadan kalktı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren MUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığı Kaynak Kaptaj Sorumlusu Özcan Çınar, İl genelinde içme suyu problemlerinin ortadan kaldırılması ve sağlıklı su sağlamak için uğraş verdiklerini söyledi. Çınar, “Yaklaşık 3 haftadır Seydikemer İlçemizin Çobanisa Mahallesindeyiz. Burada yaz aylarında yoğun kullanım ve su seviyelerindeki düşüşten kaynaklı olarak üst kotlara su verilemediğini öğrendik. Bu nedenle suyun çoğaltılması için çalışmalar yaptık. Yaptığımız kazı çalışmaları, yeni kaynak ilaveleri, mevcut kaynakların iyileştirilmesi gibi çalışmalarla bölgeye yetecek miktarda suyu sağladık” dedi.

"Sorunumuz hemen çözüldü"

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Çobanisa Mahallesi Azası Süleyman Aytekin, “Bu yaz çok su sıkıntısı yaşadık. Halkımız sürekli bu konuda şikayet etti. Bizde MUSKİ’ye başvuru yaptık. Başvurumuz üzerine ekipler tarafından yapılan çalışma ile buradaki sorun çözüldü. Bizim çok büyük bir su sorunumuz vardı. Yaz nüfusumuz arıtıyor kaynaklar günden güne azalıyor bu nedenle su sıkıntısı yaşanıyor. Sorunumuzu çözen MUSKİ’ye çok teşekkür ederiz. Başkanımız Ahmet Aras’tan Allah razı olsun” dedi.