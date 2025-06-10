Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kastamonu’nun Devrekani ilçesinden il dışına sevki yapılan kurbanlıkların tamamına yakının satıldığını söyledi.

Kurban Bayramı’nın ardından değerlendirmede bulunan Devrekani Belediye Başkanı Altıkulaç, Kastamonu’nun Devrekani ilçesinden İstanbul’un Avrupa yakasına 786 büyükbaş ve 150 küçükbaş hayvanın sevkinin yapıldığını ifade etti. Hayvan satışlarıyla ilgili de konuşan Başkan Altıkulaç, "Sevk edilen kurbanlıkların tamamına yakını satıldı. İlimize geri dönen hayvan olmadı" dedi.

Devrekani Canlı Hayvan Pazarındaki kurbanlıkların satışıyla ilgili de bilgi veren Altıkulaç, "Fiyatlar değerlendirildiğinde geçen yılla bu yıl arasında çok cüzi bir fiyat farkı söz konusu. Yaklaşık kesildiği zaman karkas ağırlığı 150-200 kilogram gelen bir kurbanlığın fiyatı ise 120 bin lira civarında satıldı. Devrekani ilçe merkezimizde ağırlıklı olarak büyükbaş hayvan kesilmesi tercih edildi. Her sene ilimizden il dışına giden kurbanlık sevkiyatında azalma oluyor. Geçen yıl İstanbul iline bin tane hayvan sevk etmiştik. Bu sene ise 786 tane büyükbaş, 150 tane de küçükbaş hayvan sevk ettik" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı tatilinde ilçeye gelen vatandaşların ekonomik hareketlilik oluşturduğunu ifade eden Başkan Altıkulaç, "Başta yöresel gıda, el emeği ve göz nuru ürünler olmak üzere köylerimizde üretilen hayvansal yöresel ürünlerimizle alakalı ekonomik anlamda ciddi bir hareketlenme oldu. Başta yağ kesik, mantı, ev baklavası olmak üzere sarımsak, çekme helvası, simit, köy ekmeği, pirinç, tarhana, bal, pekmez gibi ürünlerimizi satışa sunulan yerlerde bu ürünlerin İstanbul ve diğer illerimizden gelen hemşehrilerimiz tarafından tercih ediliyor olması esnaf ve üreticilerimizi mutlu ve memnun etti" şeklinde konuştu.