Kurban Bayramı dolayısıyla Atatürk Üniversitesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Üniversitenin Konukevi 1’de gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve eşi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu’nun yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Reyhan Keleş, Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ile Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Okkay, akademik ve idari personel yoğun katılım gösterdi.

Bayramlaşma programında konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin köklü geleneklerinden biri olan bu tür etkinliklerin kurumsal aidiyeti güçlendirdiğini ve birlik beraberlik ruhunu pekiştirdiğini vurguladı. Rektör Hacımüftüoğlu: "Akademik ve idari kadromuzla bir araya geldiğimiz bu anlamlı günler, üniversitemizin aile olma bilincini daha da perçinlemektedir. Birlikte çalışmanın, üretmenin ve paylaşmanın değerini artıran bu tür programları oldukça önemsiyoruz. Bu duygularla, bir kez daha başta mensuplarımız olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyor, dünya üzerinde yaşanan zulümlerin son bulmasına vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen bayramlaşma, katılımcıların birbirlerine iyi dileklerini iletmesiyle sona erdi.