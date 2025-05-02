Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Atatürk, Mustafa Kemal, Selvilitepe, Kurtuluş ve Subaşı mahallelerindeki yol yenileme çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu. Başkan Çetin Akın, "Mahallelerimizin yıllardır yaşadıkları altyapı ve üstyapı sorunlarını birer birer çözüyoruz" dedi.

Uzun yıllar boyunca altyapı ve üstyapı sorunlarının yaşandığı Mustafa Kemal, Atatürk, Selvilitepe, Kurtuluş ve Subaşı Mahallelerinde eş zamanlı olarak yol yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, haftanın son mesai gününde adeta saha çıkarması yaparak üstyapının modern ve konforlu şekilde yenileneceği mahallelerde incelemelerini gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın’a Başkan Yardımcıları Ali Rıza Kıran, Evren Erbaş Ser, mahalle muhtarları, daire müdürleri ve teknik ekip eşlik etti. Başkan Çetin Akın aynı zamanda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Mustafa Kemal Mahallemizde yaklaşık 15 bin metrekare yol çalışmamız olacak"

Mustafa Kemal Mahallesindeki yol yenileme çalışmalarının süreci hakkında bilgi veren Başkan Çetin Akın, "Mustafa Kemal Mahallemizde uzun yıllardır altyapı ve üstyapı sorunları vardı. Yollarımızın üstyapısının yenilenmesiyle ilgili perşembe günü itibariyle ihale süreci sona erdi. Mustafa Kemal Mahallemizde yaklaşık 15 bin m2 yol çalışmamız olacak. On gün içerisinde müteahhide yer teslimini yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’le el ele vererek mahallemizin yıllardır sorunu olan hem altyapı hem de üstyapı problemlerini çözmüş olacağız" dedi.

"Uzun yıllardır göz ardı edilmiş sorunları birer birer çözdük"

Atatürk Mahallesinde uzun yıllar boyunca devam eden sorunların bir bir çözüldüğünü ve üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında 35 bin m2 parke döşemesi yapılacağını belirten Başkan Çetin Akın şunları söyledi: "Atatürk Mahallesi, en çok sevdiğimiz mahallelerden bir tanesi. Uzun yıllardır göz ardı edilmiş sorunları birer birer çözdük. Elektrik direklerimizi yer altına aldık. Büyükşehir belediyemizle kanalizasyon, altyapı çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Şimdi de üstyapısını yapıyoruz. 35 bin m2 taş döşeme ihalesini yaptık. Mahallemizin sorunlarını teker teker bitirmeyi hedefliyoruz."

"Atatürk Mahallesi, herkesin siyasetini yapıp da kulak arkası ettiği mahalle oldu"

Başkan Çetin Akın ve ekibine teşekkür eden Atatürk Mahallesi Muhtarı Seydi İnce, "Başkanımız Sayın Çetin Akın, ‘Sabredin, Atatürk Mahallesi için en güzel olanı yapacağız’ demişti. Yaptı da Allah bin kere razı olsun. Mahalle sakinlerimiz hizmetlerden çok memnun. En son 30-35 yıl önce İsmail Kırdar döneminde yapılan hizmetler bunlar. Atatürk Mahallesi, o dönemden sonra herkesin siyasetini yapıp da kulak arkası ettiği mahalle oldu. Her şey güzel oluyor, olacak da" şeklinde konuştu.

"Geçtiğimiz beş yılda ve bu dönemde doğru işler yaparak yolumuza devam ediyoruz"

Selvilitepe ve Kurtuluş Mahallesi Hatuniye Sokakta devam eden yol yenileme çalışmalarının son durumunu da yerinde takip eden Başkan Çetin Akın, konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Selvilitepe, nüfusu en hızlı artan ve buna bağlı olarak sorunları en çok olan mahallemiz. Biz bu sorunları geçtiğimiz beş yılda ve bu dönemde elimizden geldiğince doğru işler yaparak altyapısı ve üst yapısını değiştirerek yolumuza devam ediyoruz. Selvilitepe Mahallemizde yaklaşık 8 bin 200 metrekarelik bir yol çalışmamız var. İnşallah Kurban Bayramı’na kadar çalışmamızı bitirmiş olacağız. Kurtuluş Mahallemizde ise sorunlar vardı. Önce elektrik direklerini yer altına aldık. Sonrasında üstyapı çalışmalarımız başladı. Belediyemizin ekipleriyle güzel bir iş çıkarıyoruz. Mahallemizin diğer sorunlarını önümüzdeki günlerde tespitlerini yapıp hızlı çözümler üreteceğiz."

"Son Sokaktaki çalışmaları bayrama yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Saha incelemelerine Son Sokakta tamamlayan Başkan Çetin Akın, "Son Sokakta uzun zamandır sorunlar yaşıyorduk. Suyla, elektrikle, kanalizasyonla ilgili sorunlarımız vardı. Biz bu sorunların hepsini bitirdik. Üstyapı çalışmasına başladık. Biraz geç oldu, vatandaşlarımız biraz eziyet çekti ama bundan sonra çok hızlı şekilde çalışmalarımızı yaparak bayrama yetiştirmeyi hedefliyoruz. Subaşı Mahallemize hayırlısı olsun" dedi.

Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Mehmet Temel, Selvilitepe Mahallesi Muhtarı Yeter Özdemir, Kurtuluş Mahallesi Muhtarı İ. Hakkı İbili, Subaşı Mahallesi Sami Tezcan da yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Çetin Akın’a ve ekibine teşekkür etti.