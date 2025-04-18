Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Selvilitepe ve Kurtuluş Mahallelerini ziyaret ederek yol yenileme çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Turgutlu Belediyesi tarafından eş zamanlı olarak Subaşı ve Selvilitepe Mahalleleri ile Hatuniye Sokakta üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Başkan Çetin Akın, söz konusu noktalarda yürütülen çalışmaları inceledi. Aynı zamanda süreç hakkında kamuoyuna açıklamalar yaptı. Başkan Akın üstyapı çalışmalarının Kurban Bayramı’ndan önce tamamlanmasının planlandığı müjdesini de paylaştı. Başkan Akın konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Nüfus yoğunluğu olarak Turgutlu’muzun en kalabalık mahallesi olan Selvilitepe Mahallemizin sokaklarında altyapı ve üstyapıda içme suyu sorunlarımız vardı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in destekleriyle altyapı sorunlarını çözerek üstyapısını da Turgutlu Belediyesi olarak biz üstlenerek yıllardır kronik haline gelmiş olan sorunu çözmenin son noktasındayız. İhalemizi yaptık. Selvilitepe Mahallemizde 8 bin metrekare yol, 4 bin metrekare kaldırım olmak üzere 12 bin metrekarelik faaliyetimiz var. Selvilitepeli hemşehrilerime müjdeler veriyorum. İnşallah Kurban Bayramı’ndan önce yeni yollarına, sağlıklı sularına kavuşmuş olacaklar. Selvilitepe Mahallemize hayırlı olsun"

Kurtuluş Mahallesinde pek çok sokakta altyapı ve üstyapı çalışmalarının yapıldığını belirten Başkan Akın, "Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde Kurtuluş Mahallemizde pek çok yolun altyapısı ve üstyapısını yenilemiştik. Hatuniye Sokağımızda da altyapı çalışmaları bitti. İhale sürecini tamamladık, yollarını da kaldırdık. Bu sokağımızı da Kurban Bayramı’ndan önce meşhur Kır Mahallemize hizmete sunmuş olacağız" dedi.