Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, mayıs ayı meclis toplantısında yürütülen çalışmalara ve belediyenin ekonomik durumuna dair bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Çetin Akın, "Belediyenin imkanlarını Turgutlu halkının menfaatleri doğrultusunda sağlıklı bir şekilde kullandığımıza inanıyoruz. Bu ekonomik şartlarda yapılabilecek maksimum hizmeti yapıyoruz" dedi.

Turgutlu Belediye Başkan Çetin Akın, geçtiğimiz gün gerçekleşen mayıs ayı meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde açıklamalar yaptı.

"Yol yapım çalışmaları yaklaşık 140 bin metrekare

Selvilitepe, Atatürk, Kurtuluş, Subaşı ile Mustafa Kemal Mahallelerinde eş zamanlı yürütülen üstyapı çalışmalarının son durumları hakkında bilgileri paylaşan Başkan Çetin Akın konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Kurtuluş, Selvilitepe ve Atatürk Mahallesinde ihalelerimizi ve yer teslimlerimizi yaptık. Çalışmalarımız devam ediyor. Saydığım mahallelerin üstyapılarını yeniliyoruz. Atatürk Mahallesinde çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. Selvilitepe Mahallemizden bayrama kadar çıkıyoruz. Kurtuluş Mahallemizi kendi ekiplerimizle yapıyoruz ve oradan da bayrama kadar çıkıyoruz. Son Sokakta 2 gün önce nihayet çalışmalara başlayabildik. Son Sokakla ilgili yılbaşında 22 bin m2 taş şantiyede hazırdı. Ama üstyapısını yapsaydık, altyapıda yine sorunlar yaşanacaktı. Bir işi 10 defa yapmayalım istiyoruz. Büyükşehir belediyesini ikna edip altyapı çalışmalarını Manisa yoluna kadar devam ettirdik. Hedefimiz ilk etapta Ankara-İzmir Asfaltından hastanenin orasını bayrama kadar bitirmek. Müteahhitle de konuştuk; Büyükşehir eğer sorunları bitirip, kontrollerini yapıp ‘tamam’ deyip teslim ederse alt kısmı da ‘gece gündüz çalışırım, bayrama kadar bitiririm’ diyor. Mustafa Kemal Mahallemizde altyapı çalışmaları bitti, üstyapının ihalesi de bitti. Ayın 18’itibariyle müteahhide yer teslimi yapıyoruz. Saydığım yol yapım çalışması yaklaşık 140 bin metrekare."

Açıklamasında ova yollarındaki asfaltlama çalışmalarına da değinen Başkan Çetin Akın, "Ova yollarında geçen dönem yaklaşık 300 km asfaltlama çalışması yaptık. Asfaltlama çalışmalarında dördüncü yıldayız. Yolların tamirata ve bakıma ihtiyacı var. Pazartesi günü itibariyle bitüm parasını yatırdım. Öncelikle tamirat kısmını halledeceğiz sonrasında sorunlu olan yollarda asfaltlama yapacağız" dedi.

"Bu ekonomik şartlara rağmen cari borcumuz sıfır"

Mayıs ayı meclis toplantısında görüşülen, AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin çekimser oy kullandığı "2024 Yılı Kesin Hesap Cetvelinin görüşülmesi" maddesinin ardından belediyenin ekonomik durumu hakkında da bilgiler aktaran Başkan Çetin Akın, "Vergi dairesine 8,5 milyon TL ve Sosyal Güvenlik Kurumuna 160-170 milyon TL civarında borcumuz var. Bunlarla ilgili son planlamayı yapmadık. Belediyeye ait iki iş yerimiz, arsalarımız vardı. Onları verdik süreç henüz tamamlanmadı. Sosyal Güvenlik Kurumuyla kesin bir mutabakat sağlamadık. Bunların haricinde bu ekonomik şartlara rağmen esnafımıza, müteahhidimize borcumuz yok, cari borcumuz sıfır. İller Bankasından gelen paylarımız maalesef iyice küçüldü. Şöyle örnek vereyim; bu ay için personel giderimiz ikramiye ve bayram ödemeleriyle birlikte 61 milyon TL. İller Bankasının bu ay göndereceği para 38 milyon TL. Bu 61 milyon TL’nin üzerine 10 milyon TL sigorta borcu için görüşeceğiz. Bu ay personel giderimiz toplam 71 milyon TL. Bizim İller Bankasına bir borcumuz olup kesilen bir para da yok" ifadelerini kullandı.

"Bu kısıtlı imkanlara rağmen elimizden geldiğince hem bütçemizi dengede tutmaya hem de halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz" diyen Başkan Çetin Akın açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Belediyenin imkanlarını Turgutlu halkının menfaatleri doğrultusunda sağlıklı bir şekilde kullandığımıza inanıyoruz. Bütçemiz oranında elimizden geldiğince iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Çok zor bir dönem geçiyor, ülkede yaşananları hepiniz görüyorsunuz. Geçen yıl bizim yatırıma ayırabildiğimiz bütçe 100 milyon TL. Bu parayla arazi yolları mı yaparsınız, Ergenekon’daki bozuk yolları mı yaparsınız, Selivilitepe’deki yolları mı yaparsınız? Bunların hepsinin bir anda yapma şansımız yok. Ben gerçekçi bir insanım; bu konuda siyaset yapmanın bir anlamı yok. Vatandaşlarımız da bilsinler. Bu şartlarda maaş ödemek için 30 milyon TL para biriktireceğim. Onun üzerine devam eden işlerimiz var. Ekrem Gürel Kültür Merkezimiz, Selvilitepe Spor Kompleksi projelerimiz devam ediyor. Günlük olarak yaptığımız işler var. Bu ekonomik şartlarda yapılabilecek maksimum hizmeti yapıyoruz."

"Büyükşehir Kanunu’nun mutlaka revize edilmesi lazım"

İlçe belediyelerinin sağlıklı hizmet üretebilmek adına gelirlerinin artırılması, bunun için de Büyükşehir Kanunu’nun revize edilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Akın, "Büyükşehir Kanunu’nun mutlaka revize edilmesi lazım. Bu şartlar altında ilçe belediyelerinin hiçbiri sağlıklı hizmet yapma ve ekonomisini düzeltme şansı yok. Su gelirlerimiz, hal gelirlerimiz, mezbaha ve ulaşım gelirlerimiz yok. Bu gelirler olmadan ilçeye nasıl hizmet yapacağız? Bizim gelirlerimiz yalnızca inşaat ruhsat harçları, emlak vergileri, zabıtamızın ara sıra yazdığı cezalar. Belediyelerin yeni gelirlere sahip olması lazım" sözleriyle açıklamasını tamamladı.