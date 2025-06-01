Kütahya’nın Gediz ilçesinde yaşayan vatandaşlar için sevindirici bir gelişme yaşandı. Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, ilçenin önemli bir ihtiyacı olan MR (Manyetik Rezonans) cihazının 60 gün içerisinde Gediz Devlet Hastanesi’nde hizmete gireceğini duyurdu.

Başkan Akel yaptığı açıklamada, Gediz’in adeta "kanayan yarası" haline gelen MR cihazı eksikliğinin giderileceğini belirterek, ihalesinin 19 Mayıs 2025 tarihinde yapıldığını ifade etti. Teklif veren şirket yetkililerinden alınan bilgilere göre, 10 günlük itiraz sürecinin de dahil olduğu yaklaşık 60 gün içerisinde cihazın kurulumunun tamamlanarak hizmete başlayacağı müjdesini verdi.

Bu gelişmeyle birlikte sadece Gediz değil, çevre ilçelerdeki vatandaşların da sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşacağını vurgulayan Başkan Akel, "Hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" temennisinde bulundu.

Başkan Akel, bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere, Gediz sevdasıyla hareket eden herkese teşekkürlerini iletti.