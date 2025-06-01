Aydın’ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen şok yol kontrolü uygulamasında 78 araç denetlenirken, kurallara uymayan 3 araç trafikten men edildi. Toplamda 16 bin 237 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Asayiş Timleri ve Trafik Timleri ile birlikte ilçede belirlenen noktalarda şok yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde; 78 araç sorgulandı, 4 araç veya sürücü hakkında işlem yapıldı, 3 araç trafikten men edildi ve 16 bin 237 TL tutarında trafik cezası uygulandı. Ayrıca yol kontrol faaliyetinde 103 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla benzer denetim ve kontrollerin aralıksız süreceğini belirtti.