Trabzonspor’un sezon başından itibaren hakem hataları nedeniyle mağdur edildiğini ifade eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Futbol Federasyonu’nu göreve çağırarak "Trabzonspor’un emeğini kimse gasp edemez" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor’un hakem hataları nedeniyle yaşadığı mağduriyete sert tepki göstererek Türkiye Futbol Federasyonu’nu göreve çağırdı. Futbolda adaletin sağlanması gerektiğini vurgulayan Başkan Genç, Trabzonspor’un hiçbir zaman ayrıcalık talep etmediğini, sadece adil bir yönetim istediğini belirtti. Başkan Genç, "Trabzonspor’umuzun sahada alın teriyle kazandığı haklarının masa başında gasp edilmesine asla izin veremeyiz. Sezon başından bu yana üst üste yapılan hakem hataları artık bardağı taşırmıştır. Haftalardır süren bu hataların göz ardı edilmesi ve Trabzonspor’un sistematik şekilde mağdur edilmesi kabul edilemez. Türkiye Futbol Federasyonu’nu adaletli bir yönetim anlayışıyla hareket etmeye, hakem kararlarını daha şeffaf ve tarafsız bir şekilde değerlendirmeye davet ediyoruz. Bu konuda yapılacak mücadelede Trabzonspor kulübümüzün ve başkanımızın her zaman yanında olduğumuzu da ifade etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.