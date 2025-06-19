Van’ın Başkale ilçesinde hafif ticari kamyonetin takla atarak dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Albayrak Mahallesi’nde 06 BY 9772 palakalı hafif ticari kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 5 metrelik köprüden dereye uçtu. Meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan şahıslar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.