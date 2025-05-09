Adıyaman’ın Kahta Devlet Hastanesi’ne başhekim olarak atanan Uzm. Dr. Mustafa Akel, görevine başladı.

Kahta Devlet Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Mustafa Akel, çalıştığı hastanede başhekim olarak göreve başladı. Adıyaman Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı olarak atanan eski Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Fedli Emre Kılıç, düzenlenen devir teslim töreniyle görevini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Akel’e devretti. Dr. Öğr. Üyesi Fedli Emre Kılıç, Kahta Devlet Hastanesi’ndeki tüm başarılarda ekip arkadaşlarının katkısı olduğunu söyledi. Şimdi ise Uzm. Dr. Mustafa Akel ile Kahta Devlet Hastanesi’nin daha da büyüyeceğine inandıklarını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Fedli Emre Kılıç, Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Akel’e yeni görevinde başarılar diledi.

Kahta Devlet Hastanesi’nin misyon ve vizyonunu sürdüreceğini belirten Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Akel ise özellikle hasta memnuniyetine yönelik projelere öncelik vereceğini ifade ederek sağlık hizmetlerinde daha iyiye ulaşmak adına tüm ekip arkadaşlarla birlikte özveriyle çalışacağını söyledi.