Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Anneler Günü için kutlama mesajı yayımladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; "Tüm güzel kelimeler, anlamını annenin varlığında bulur. Anne, sevgisiyle, emeğiyle ve yaşamı büyüten gücüyle hayatımızın kaynağıdır. Bir anne yalnızca başkaları için yaşamaz; kendi hayalleri, benliği ve varlığıyla da hayatın öznesidir. Onun emeği, yalnızca çocuğunun değil, toplumun dönüşümüne de yön verir. Kadın, yaşamı var eden kudrete sahiptir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi: ‘Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir’ Evet, yaşamı var eden kadınlardır ama kadını var eden tek şey annelik değildir. Kadını yalnızca annelikle tanımlamak, ona biçilen değeri tek bir kimlik üzerinden sınırlamak, toplumsal ilerlemenin önündeki en büyük engellerdendir. Kadınları ev içi rollerle sınırlayan, aile kurmanın yükünü yalnızca onların omuzlarına bırakan bir anlayışla aydınlık bir gelecek kurulamaz. Bunun için aydınlık geleceğin teminatı Cumhuriyet, kadınların görünmez alanlardan çıkıp hayatın tam merkezine yerleşmesine imkan tanımıştır. Bu nedenle Cumhuriyetin en güçlü savunucuları hep kadınlar olmuştur. Onların mücadelesiyle Cumhuriyetin ışığı her yere yayılmıştır. Biz de Ata’mızın yolundan yürüyerek kadınların iş ve sosyal hayatta daha görünür olması için çalışıyoruz. Kısa mola merkezleri, gündüz bakımevleri, sosyal hizmet merkezleri ile yüklerini hafifletiyor; kadın yaşam merkezleri, meslek edindirme kursları ve eşitlik odaklı istihdam politikalarıyla kadınların güçlenmesini destekliyoruz. Biliyoruz ki, annelerimizi mutlu etmenin en güzel yolu, dünyayı daha eşit ve yaşanabilir bir yer haline getirmektir. Yüreğinde annelik duygusunu hisseden tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım ve şehit anneleri olmak üzere ebediyete uğurladığımız tüm anneleri rahmet ve minnetle anıyorum. Annelerimizin emeğine ve sevgisine yakışır bir geleceği hep birlikte kuracağız" dedi.