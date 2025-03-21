Bartın Üniversitesinde (BARÜ) her yıl 14 Mart’ta kutlanan Uluslararası Matematik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte matematiğin günlük yaşamdaki önemi vurgulandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Fen Fakültesi Matematik Bölümü ile Arf Kulübü tarafından matematiğin farklı alanlarda kullanımını teşvik etmek ve matematiğin gerçek yaşamdaki rolünü vurgulamak hedefiyle bir etkinlik düzenlendi. 14 Mart Uluslararası Matematik ve Pi Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, Bartın Merkez Komutanı Dz. P. Alb. Erdal Bilgi, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik ile birlikte çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, matematiğin yalnızca bir ders değil bir düşünme biçimi olduğunu ifade ederek "Matematik, evrendeki düzeni anlamamızı sağlayan, teknolojiden mühendisliğe, sanattan ekonomiye kadar hayatın her alanına yön veren bir bilim dalıdır. Pi sayısı ise, bu düzenin içinde gizli olan evrensel bir sabit olarak, insanlığın yüzyıllardır üzerinde çalıştığı, keşfetmeye devam ettiği büyüleyici bir sayıdır. Bu nedenle matematiğin sadece formüllerden ibaret olmadığını, hayatın kendisiyle ne kadar iç içe olduğunun farkındalığını güçlendirmeliyiz. Bu noktada Bartın Üniversitesi olarak bilimi toplumla buluşturmayı, öğrencilerimizi analitik düşünmeye teşvik etmeyi ve akademik araştırmaları desteklemeyi en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz" dedi.

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Karakaş ise Arşimet’in sözüne atıfta bulunarak dünyanın her yerinde ortak olan şeyin matematik olduğunu ifade etti. Ayrıca Prof. Dr. Karakaş, Pi sayısı hakkında kapsamlı bilgiler vererek kullanılan algoritmalardaki matematiksel ve istatiksel önemini anlattı.

Daha sonra yapılan "Sonsuzluğa Giden Bir Sayı" ve "Pifoloji" adlı sunumlarda matematiğin en büyük gizemi olan Pi sayısının tarihçesi, günlük hayatta karşımıza çıktığı alanlar ve Pi sayısının virgülden sonraki rakamları üzerine bilgiler paylaşıldı. "Büyük Matematikçiler" konulu sunumda ise Pisagor ve teoreminden, Harezmî, Ömer Hayyam, Nasiruddin Tusi ve Ali Kuşçu gibi Türk İslam matematikçilerinden ve hayatlarından bahsedildi.

Ayrıca etkinlikte Pi sayısının günlük hayattaki yeri üzerine yapılan sokak röportajı ile stand-up gösteresi de katılımcılara keyifli anlar yaşattı.