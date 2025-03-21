Ankara Kahramankazan Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında ilçede iftar öncesi sıcak yemek dağıtımı yaptı.

Kahramankazan Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, ilçedeki tüm mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek dağıtımı yaptı. Özellikle hasta, engelli ve yaşlı vatandaşların mağdur olmaması için ekipler, yemekleri bizzat evlerine ulaştırdı.

"Dayanışma ruhunu güçlendirmeye devam edeceğiz"

Bereketin paylaştıkça arttığını belirten Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Ramazan, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın en güzel yaşandığı aylardan biridir. Biz de belediye olarak özellikle yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofrasına sıcak yemek ulaştırarak bu mübarek ayın bereketini birlikte paylaşıyoruz. Hemşerilerimizin duaları ve desteğiyle dayanışma ruhunu güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.