Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, okul sporları kapsamında düzenlenen yıldız futsal müsabakaları büyük bir coşkuyla devam ediyor. 10 Aralık’ta başlayan organizasyonda, erkekler kategorisindeki maçlar 23 Aralık’ta sona ererken, kızlar kategorisindeki mücadeleler ise 27 Aralık’ta tamamlanacak. Turnuvaya toplam 17 okul katıldı ve kazanan takımlar Bandırma’yı il genelindeki play-off müsabakalarında temsil edecek.

Yıldız kızlar kategorisi 11 Aralık’ta start alırken, grup maçları 25 ve 27 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla son bulacak. Grup birincilerinin belirlenmesinin ardından Bandırma’yı temsil edecek takımlar netleşecek.

Turnuva hakkında açıklamalarda bulunan Bandırma İlçe Spor Koordinatörü Baybars Özateş, organizasyona katılan tüm takımları tebrik ederek, “Bu tür turnuvalar, öğrencilerimizin hem fiziksel gelişimlerine hem de sosyal becerilerine katkı sağlıyor. Sporun birleştirici gücünü bu sahalarda bir kez daha gördük,” dedi.

Özateş, erkekler kategorisindeki grup birincilerini de açıkladı. "Ortaokullar arası yıldız futsal müsabakaları, kız ve erkek olmak üzere toplam 17 okulun katılımıyla 4 grup halinde gerçekleşti. Erkekler kategorisinde grup birincileri belirlendi. N Grubu’ndan Yamaner Ortaokulu, M Grubu’ndan Gönen Işıl İpek Ortaokulu, P Grubu’ndan Birey Ortaokulu ve R Grubu’ndan Fatih Ortaokulu birinci olarak Bandırma ilçesini il genelinde temsil etme hakkı kazandı."

Yıldız kızlar kategorisindeki sürecin devam ettiğini belirten Özateş, “11 Aralık’ta başlayan müsabakalar, 27 Aralık’taki final maçlarıyla tamamlanacak. Şu anda kız gruplarında birincilik mücadelesi sürüyor. Bu maçların ardından grup birincileri netleşecek,” dedi.

Turnuvanın Bandırma ve çevre ilçelerde okul sporlarına olan ilgiyi artırdığına dikkat çeken Özateş, “Bu tür organizasyonlar, öğrencilere sportif becerilerin yanı sıra takım ruhu, dostluk ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırıyor. Gençlerimizin bu tür platformlarda yeteneklerini sergilemeleri bizleri çok mutlu ediyor,” diyerek konuşmasını tamamladı.