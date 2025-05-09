Bandırma’da "Orman Benim" etkinliği çerçevesinde Son Kurşun Anıtı’nda alana atılan ve yangın tehlikesi oluşturan katı atıkları topladı.

Orman yangınlarına karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı "Orman Benim" kampanyası, Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü’nün öncülüğünde Son Kurşun Anıtı yanında yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir Valiliği ve Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen etkinlikte; vatandaşlar, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yöneticiler bir araya gelerek orman temizliği yaptı ilk yangınlara karşı alınabilecek önlemler üzerine, Bandırma Orman İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek bilgilendirmeler yaptı.

Yapılan etkinlikte açıklamalarda bulunan İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek, ormanları sadece yaz aylarında değil, yılın her döneminde korumanın önemine dikkat çekerken, özellikle piknikçilerin bıraktığı cam ve plastik atıkların yangınlara davetiye çıkardığını belirtti. Bu anlamlı günde doğaya sahip çıkmaya davet etti.

Bandırma’nın simgesi olan Son Kurşun Anıtı Önünde hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu