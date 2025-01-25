Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, sahibinin elinden kurtulan pitbull sokak köpeğine saldırdı ve vatandaşlara sadırmadan kısa sürece yakalanarak kontrol altına alındı.

Sahibinin elinden kurtulmayı başaran pitbull cinsi köpek, paniğe neden oldu. Tasmasından kurtulan pitbull bölgede dolaşan başıboş sokak köpeğine saldırdı.

Vatandaşların müdahalesi sayesinde saldırıya uğrayan sokak köpeği kurtarılırken, yaralı hayvan olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pitbull cinsi köpeği yakalayarak kontrol altına aldı. Köpek, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ekipleri tarafından teslim alındı.

Çevrede korku ve endişeye neden olan pitbull cinsi köpeğin sahibine, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

Pitbullun saldırısına uğrayan sokak köpeğinin sağlık durumu hakkında bilgi edinilemezken, hayvanın korkuyla olay yerinden kaçtığı belirtildi. Vatandaşlar, yaralı köpeğin bulunması ve tedavi edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.